Il centrosinistra non segue la Moratti e candida Majorino in Lombardia

Repubblica Roma

Ma il segretario, Benedetto Della Vedova, mette le cose in chiaro: 'Più Europa si alleerà con ilper le elezioni regionali in Lombardia solo seci sono i 5Stelle'. Majorino, ai ...... con il sostegno del, avrebbe dieci punti in più dei candidati didi matrice Pd, riuscendo quindi a battere Attilio Fontana della Lega. Il Pdha un nome in Lombardia,... Lazio, Fratoianni (SI): "Approccio del centrosinistra da asilo Mariuccia. Così non ci sto" Ma il segretario, Benedetto Della Vedova, mette le cose in chiaro: «Più Europa si alleerà con il centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia solo se non ci sono i 5Stelle». Majorino, ai ...Sarà l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Sfiderà Letizia Moratti per il Terzo polo (che dunque non avrà il ...