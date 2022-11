Il buon senso del Governo sui migranti | che piace agli italiani

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ieri, giustamente presi dalla gestione del missile in Polonia e dalla fine del G20, è un po’ passata in secondo piano l’informativa del Ministro degli interni al Parlamento sulla questione. Un problema atavico, anzi, cronico, che divide come pochi altri. Matteo Piantedosi innanzitutto da quando è entrato in servizio, non ha fatto altro che mettere in pratica quanto il centrodestra ha detto per tutta la campagna elettorale: cioè che il tempo dei porti aperti per tutti è finita. Nessuno sorpresa quindi nel vedere quanto è successo nelle scorse settimane con le navi Ong. E nessuna sorpresa nel sentire le sue parole ieri alla Camera ed al Senato: «agiamo con umanità e fermezza: non abbiamo nessuna intenzione di venire meno ai doveri dell'accoglienza, ma in Italia non si entra illegalmente, la selezione non la fanno i trafficanti di esseri umani. Vogliamo governare ...