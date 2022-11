Il Btp Italia piace ai piccoli risparmiatori. Oltre 250mila contratti sotto i 20mila euro

La diciottesima edizione delha registrato un numero di contratti sottoscritti dai piccoli risparmiatori tra i "più elevati mai registrati" in questo tipo di emissioni , "denotando una significativa partecipazione da ...Il FtseGrowth chiude a - 0,79% (9.252 punti). In questo quadro per Saipem non è bastato un ... Lo spread tradecennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso a 194 punti base (+5,...(Teleborsa) - Il nuovo BTP Italia novembre 2028 è stato assegnato per un totale di 11.994,517 milioni di euro a piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo ...Riascolta BTP Italia - Risparmio tradito di Investire Informati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.