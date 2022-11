Il Brera calcio vuole fare l' americano e arriva al Nasdaq Ecco il progetto di Aleotti per diventare il City italiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Unambizioso, visionario, futuristico e futuribile: il, la terza squadra di Milano, sarebbe pronto a sbarcare al, il segmento dedicato ai titoli tecnologici della Borsa di New York. La formula è un po’ più complicata della mera semplificazione giornalistica, ma il presidente Alessandro, intervistato da Affaritaliani.it, è convinto della bontà dele della fattibilità di un modo diverso di affrontare il, specialmente quello non professionistico. Segui su affaritaliani.it

...per i tifosi del Cagliari, è la proiezione del film di Riccardo Milani Nel nostro cielo un rombo di tuono . Il titolo dell'opera richiama il soprannome coniato dal giornalista Gianni, ...In tributo al luogo nacque il, con maglie neroverdi: 'Riaprì la storica Arena civica, casa dell'Inter fino agli anni '60, e cominciammo in Serie D, con Walter Zenga in panchina. Capii ...Un progetto ambizioso, visionario, futuristico e futuribile: il Brera Calcio, la terza squadra di Milano, sarebbe pronto a sbarcare al Nasdaq, il segmento dedicato ai titoli tecnologici della Borsa di ...Dalla ricerca della felicità alla ricerca del successo. Stavolta, in àmbito sportivo. Con un passaggio obbligato attraverso il talento. Il progetto visionario del Brera, terza squadra di Milano, ha co ...