(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Che sia o meno legato a una figuraccia, come sostiene il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte, ilalresta una misura tormentata. Ilcontinua. Tra chi prevede di portarlo a cinquemila euro, e chi lo vorrebbe direttamente a diecimila, la nuova soglia è sparita. Non è più nell’ultimo decreto Aiuti, perché la tagliola degli uffici del Quirinale è scattata in assenza di effettivi motivi d’urgenza. Ma, si sono affrettati a rassicurare dalla maggioranza,in l egge di Bilancio. I detrattori della misura continuano a sostenere che di tutto si sente il bisogno tranne che di allargare le maglie entro le quali si può più agevolmente muovere l’economia sommersa e illegale, disincentivando per altro la crescita dei pagamenti digitali. “Ennesima figuraccia del Governo. ...

Entilocali-online

Per la fine delsul tetto al contante c'è però da attendere. Nel 2016 era stato fissato a 3.000 euro, per poi scendere a 2.000 nel 2020 e a 1.000 euro nel 2022. Un emendamento approvato ...... 'Astor " Un secolo di Tango' deldi Roma (11 - 12 marzo) e infine 'Don Juan' di Johan Inger per Aterballetto (15 - 16 aprile) sul mito dell'seduttore. La Biglietteria del ... Il balletto eterno del tetto al contante, è sparito ma tornerà (Adnkronos) - Che sia o meno legato a una figuraccia, come sostiene il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte, il tetto al contante resta una misura tormentata. Il balletto continua. Tra chi prevede d ...Tra questi in ballo anche quello di Brahim Diaz ... il che creerebbe persino la possibilità di vedere Diaz andare agli eterni rivali del Barcellona. Intanto lo spagnolo si gode il Milan e pensa solo ...