Ibuprofene | c’è carenza nelle farmacie | svelato il motivo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 17 novembre 2022). Il presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo, lancia un serio allarme in un’intervista rilasciata all’AdnKronos Salute. Molti stanno facendo scorta diper l’inverno e per questoci sarebbein alcuneitaliane. Il presidente di Federfarma ha spiegato anche per qualele persone stanno facendo la corsa per accaparrarsi il medicinale in vista dell’inverno. (Continua…) LEGGI ANCHE: L’AIFA ritira il noto farmaco che usiamo tutti: “Non usatelo”diL’è un principio attivo che rientra nella famiglia dei farmaci antinfiammatori non steroidei. È ...