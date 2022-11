I russi scambiano Andrea Dianetti con Damiano David dei Maneskin

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è ancora qualcuno che non conosce, nonostante con il suo gruppo abbia appena ottenuto la candidatura ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist. È il caso di noto sito russo specializzato in spettacolo e cinema, che ha voluto dedicare un articolo ae alla sua relazione con Giorgia Soleri. Più che l’articolo in sé, a colpire è stata l’immagine scelta dal giornalista per il pezzo: nella copertina non c’è, bensìdurante la sua esibizione a Tale e Quale Show nelle vesti del frontman dei. La gaffe del sito russo ha ben presto fatto il giro del web. Ad accorgersene è stato anche lo stesso, concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. L’attore ...

Today.it

"Durante la notte, ihanno nuovamente lanciato un attacco missilistico su una città nella regione. A seguito dell'impatto di tre razzi, sono stati distrutti tre edifici civili", ha dichiarato ...Andrea Dianetti in versione Damiano David a Tale e Quale Show finisce in copertina di un articolo russo al posto del vero Damiano dei ... I russi scambiano Andrea Dianetti (a Tale e Quale) per Damiano dei Maneskin, la gaffe fa il giro del mondo Come racconta Weiss, Zinchenko sembra invece più sincero quando dice che sapeva di non poter restare in Russia. Dopo il suo ritorno a casa in seguito allo scambio di prigionieri tra Russia e Estonia, ...Vediamo che la maggior parte dei dipendenti associati a Pushwoosh ha un nome di origine russa e su di una 30ina di profili visitati almeno il 90% ha studiato in un istituto tecnico di Novosibirsk. Uno ...