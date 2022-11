I Repubblicani hanno la maggioranza alla Camera degli Stati Uniti

AGI - Dopo nove giorni di spoglio dalle elezioni di 'midterm' e a quattro anni dall'ultima volta iconquistato la maggioranza alla Camera . Grazie al successo in California del candidato Mike Garcia, i conservatori sono arrivati a quota 218 dei 435 seggi che compongono l'aula. ...Negli Stati Uniti prosegue il percorso, non ancora del tutto concluso, dei risultati delle elezioni di midterm. Dopo la vittoria del democratici al Senato, iriconquistato la Camera dopo quattro anni raggiungendo i 218 seggi necessari per la maggioranza. Una maggioranza comunque ridotta: secondo le proiezioni idovrebbero ...Negli Stati Uniti i repubblicani riconquistano il controllo della Camera. È quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Cnn.Le ultime proiezioni di NBC e CNN parlano di un Congresso spaccato, ma il partito dell'elefantino godrà della minore maggioranza in decenni ...