I prodotti in canna realizzati a Guangrao | Shandong | saranno disponibili a livello globale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) - DONGYING, Cina, 16 novembre 2022 /PRNewswire/Dopo essere state lavorate artigianalmente attraverso una serie di processi, tra cui fusione, pelatura, laminatura, lavorazione a strisce e ritaglio dei bordi, le canne vengono trasformate in articoli artigianali ecologici, eleganti e funzionali, come cesti per fiori, contenitori multiuso e borse intrecciate. Xu Zunxia, un erede del patrimonio culturale dell'artigianato delle canne, era di recente a capo di un gruppo di artigiani qualificati in una fabbrica diinnella Contea di, a Dongying City, provincia di, impegnato nella spedizione di cesti portaoggetti da esportare in Africa. "I 20.000 articoli hanno un valore totale di 600.000 RMB, equivalente a un profitto di circa 150.000 RMB, al netto dei costi per materiali, manodopera ed ...