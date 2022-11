Corriere della Sera

ci troveremo le Rsa in 5catene internazionali '. Le stesse che in patria sono sotto accusa ... Quindi si cercano soggetti, come pure interventi snelli tipo 'l'inserimento degli ...... con 'Marimonda Desplegada', tela del 2020 ovviamente didimensioni e coloratissima, si ...umani e il ruolo spregiudicato della Fifa di Andrea Goldstein Fuga di magnati e super: ... I grandi finanziatori voltano le spalle a Trump (e guardano a DeSantis) Ken Griffin L’emorragia dei miliardari è cominciata con Ken Griffin, amministratore del fondo Citadel e secondo maggior finanziatore dei candidati repubblicani alle elezioni di midterm (ha donato 60 ...L’ex presidente lancia la candidatura nonostante il fiasco del Midterm. La figlia Ivanka si sfila, i grandi finanziatori storcono il naso. e i big del partito repubblicano sperano in un dietrofront ...