I giocatori della Emma Villas Aubay Siena Bonami e Pinelli in visita nel nuovo ufficio di noleggio Avis

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Interagiamo con molte aziende nazionali e internazionali. Conabbiamo attivato una grande partnership. Si tratta di un gruppo molto strutturato, già presente nel mondo dello sport e che con noi entra in maniera profonda nell’universopallavolo”. In questo modo si è espresso oggi Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing. La conferenza stampa settimanale pre-partita del team senese si è svolta questa mattina neldidi, che è stato appena riaperto ain via Simone Martini, a pochi passi dal centro storico cittadino. Erano presenti la responsabile dell’...

Diversihanno reagito alla notizia sul forum di ResetEra . Per alcuni, Sony deve concentrarsi su altre priorità, tra cui l'aumentoduratabatteria del DualSense. 'Cambio la mia ......diversa che mi sono cucito un po' addosso e dopo quattro anni ti muovi un nuovo capitolomia ... L'idea era quella di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per iche sono andati al ...Fabio Lupo, direttore sportivo della Spal che all’Ascoli ha avuto come giocatore anche Abdelhamid Sabiri, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro”. Di seguito ...A 3 giorni dall’apertura ufficiale del Mondiale, la Serie A si riscopre top tra i campionati nel mondo e dunque europei. In un periodo in cui spesso viene messa in evidenza la carenza di qualità che h ...