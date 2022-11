I falchi della Fed pesano sui listini | Milano chiude a -0 | 8% Raccolta Btp Italia sfiora 12 mld

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per i banchieri centrali nessun allentamento alla politica monetaria restrittiva. Negli Usa, sussidi alla disoccupazione in calo per la prima volta da un mese. Gas ancora in flessione su proposta Ue per frenare prezzi, giù il petrolio. Il ministro delle Finanze inglesi: «Siamo già in recessione»