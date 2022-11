I Coma_Cose pubblicano il video del nuovo singolo La resistenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) in cui dialogano con il pubblico da cui il duo è circondato durante un live È da oggi disponibile su YouTube ilclip de La, il secondotratto da Un meraviglioso modo di salvarsi, ilalbum dei Coma Cose uscito il 4 novembre 2022 per Asian Fake/ Epic Records Italy/ Sony Music Italy. Ideato e diretto da California e Fausto stessi, il– prodotto da Francesco Perrone, con Mario Zanetta alla fotografia e Sebastiano Scala all’editing – è la perfetta sintesi dell’atmosfera intima e della magia che si crea tra artisti e pubblico durante un live; il duo viene infatti ripreso mentre dialoga con la folla, da cui è circondato durante l’esibizione. Un legame che si fa ancora più forte e profondo nella seconda parte, interamente dedicata alle testimonianze dei fan, che si sono ...

