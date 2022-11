I “buoni” nei guai | inchiesta sulle coop della famiglia di Soumahoro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Oh oh oh oh! Rallenta, rallenta… Così, bravo, accosta… accosta… Vai vai vai vai!”. Ricordate la leggenda di Boldi e Pozzetto, Severino Cicerchia, lo scippatore scoreggione, guidato in Vespa da Artemio il ragazzo di campagna suo complice inconsapevole? Ecco, ci son di quelle notizie che quando uno le vede, si trasforma in Severino: oh oh oh oh! Rallenta… Questa ad esempio è dirompente: i carabinieri stanno indagando, su mandatoprocura di Latina, su presunti mancati pagamenti e irregolarità contrattuali denunciate da alcuni lavoratoriKaribu e Consorzio Aid, dueerative pontine gestite dalla suocera e dalla moglie del deputato Aboubakar. Ma come: lui? Proprio lui? Il sindacalista con gli stivali, il demagogo, il profeta dell’accoglienza a tout prix, il retore più ...