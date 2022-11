“Ho conservato il tessuto ovarico” | le parole di Emma Marrone e il vulnus della legge italiana

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le donne italiane non sono libere di gestire il proprio corpo. Il tema è stato sollevato, diverse settimane fa, quando si è tornati a parlare di194, quella che garantisce a ogni donna sul territorio italiano di interrompere la propria gravidanza. Ma ci sono anche molti altri temi che portano a corroborare questa stessa tesi sulla mancata libertà di scelta delle donne nel nostro Paese e uno di questi è stato sollevato daspiega perché ha deciso di conservare il suoLa cantante, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato una decisione personale presa alcuni mesi fa e che mette in evidenza tutte le lacune dei diritti (mancanti) nei confronti delle donne. “Hoil...

"Hoilovarico . Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all'estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere ...... che ha sofferto molto per la morte di suo padre, ha poi confidato al magazine di averilovarico, aggiungendo che purtroppo quando si affrontano certe tematiche molto delicate è ...La cantante ha spiegato la sua scelta e ha puntato il dito sulla normativa italiana che non permette alle donne di essere libere ...Tra archeologia industriale e arte contemporanea, Prato offre in ogni momento dell’anno una ricca programmazione culturale. Una guida alla città toscana ...