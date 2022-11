Harry Potter e la Maledizione dell' Erede | svelato il motivo per cui Warner Bros ha cancellato il film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo spettacoloe laha rischiato di diventare uncirca sei anni fa, ma. ha poi accantonato il progetto, ecco perché. Il franchise didiè stato un grande successo per la. con gli otto capitoli seguiti alla saga di romanzi di J.K. Rowling e l'incredibile merchandise che ha fatto impazzire i fan. Un po' meno bene è andata con la saga prequel, Animali fantastici, in stallo per via del numerosi problemi piovuti sulla produzione ea flessione negli incassi'ultimo capitolo, il terzo. Ma c'è un altro progetto di grande successo,...