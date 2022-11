Harry Potter e la maledizione dell’Erede arriverà al cinema? Le ultime news

(Di giovedì 17 novembre 2022) La saga diè stata uno dei prodotti di maggior successo di Warner Bros. Gli otto capitoli basati sui romanzi di J.K. Rowling e la saga Gli Animali Fantastici hanno avuto un grandissimo riscontro e tuttora appassionano ancora innumerevoli persone di ogni generazione in tutto il mondo. La nuova strategia del ceo David Zaslav è molto chiara: puntare il più possibile sui franchise più popolari. E cosa c’è di più amato di HP? Sei anni fa ci fu la volontà di produrre due film dall’ultima opera di HP:e la. La pièce teatrale che vede protagonisti i figli di, Hermione, Ron, Ginny e Malfoy ha avuto un ottimo riscontro, ed è stato venduto in cinque mercati. Ora è venuto il momento che diventi un film. I presupposti ci sono ...

a Rambo passando per. Il mondo ha ancora bisogno di eroi, che abbiano l'armatura come The Batman " nella versione di Robert Pattinson " o siano decisamente villain in erba, come ...Da citare senza dubbio c'è Roy (2021) degli inglesi Tom Berkeley e Ross White, con la presenza del premio Bafta David Bradley (celebre ad esempio nella saga di), che diventa un vedovo ...Mancano ormai meno di due mesi all’uscita del libro di memorie del Principe Harry e sul Telegraph l’esperto di questioni reali Simon Heffer ha riportato le parole di una ...A Genova il 26 e 27 Novembre lo staff del trenino dedicato ai fan di Harry Potter, vi invitano a un viaggio sul NOTTETEMPO, il bus magico ...