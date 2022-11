“Happy Xmas War is over” | Il Volo reinterpreta il brano di Lennon e Ono

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo lo straordinario successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, Ilha preparato un’altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio, cdel celebre(War is)” di Johne Yoko Ono, in uscita in digitale venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music) e da ora disponibile in pre-save e pre-add qui: https://IL.lnk.to/warisIlcommenta così la scelta del: «“(War is)”,del 1971, pubblicato allora per lanciare un ...

... in Canada, Nord America, Giappone e Australia, Il Volo pubblica un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano "(War is over)' di John Lennon e Yoko Ono, in uscita in digitale ...IL VOLO uscirà con un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano "(WAR IS OVER)" di John Lennon e Yoko Ono. IL VOLO commenta così la scelta del brano: IL LIVE Il trio tornerà poi in Italia a dicembre per tre imperdibili concerti nei palasport, attesi dai ...IL VOLO uscirà con un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano “HAPPY XMAS (WAR IS OVER)” di John Lennon e Yoko Ono.Dopo il successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, Il Volo pubblica un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano "Happy ...