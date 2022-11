Guerra Ucraina | esplosione a Dnipro | un morto e 14 feriti

... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della democrazia è al centro del nostro ultimo ...... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellainNotizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro della democrazia è al centro del nostro ultimo ...Città del Vaticano - Al Patriarca Kirill è stato vietato di mettere piede in Europa. Dopo le sanzioni sui suoi beni decise nei mesi scorsi, una ulteriore misura restrittiva ...Al via venerdì 18 novembre il 42esimo convegno nazionale del Movimento per la Vita italiano che riunirà i volontari oltre che amici e simpatizzanti di tutta Italia. Dialogo con la presidente nazionale ...