Guerra Russia-Ucraina | gli Usa frenano Zelensky e parlano di possibile soluzione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 novembre 2022), gli Usadi unapolitica al conflitto Dopo la caduta di un missile in Polonia, gli Usa hanno frenato gli impeti, parlando di un errore di difesa ucraino, mentrepremeva per un intervento della Nato, reputando russa l’azione in Polonia. «Stiamo ancora raccogliendo informazioni – ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd Austin – ma non abbiamo visto niente che contraddice la dichiarazione preliminare del presidente Duda. L’esplosione è molto probabilmente il risultato della contraerea missilisticache ha provocato l’atterraggio del missile in Polonia, ma il mondo sa che laè la maggiore responsabile ...