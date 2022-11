Guendalina attacca Oriana | “Ornana | sembrava quella del Mondo di Patty”

(Di giovedì 17 novembre 2022) La famiglia Tavassi compatta controMarzoli. Dopo Edoardo, anchesi è scagliata contro la nuova gieffina spagnola. L’ex naufraga in una serie di storie Instagram hato la Marzoli sfornando anche un nomignolo particolare.Tavassi contro la Marzoli: “deldi”. “No vabbè ragazzi, ma io che devo sentire?che dice a mio fratello che è brutto e non lo vuole nessuno. Anche meno! Poi dice che è stupido, dai per cortesia, anche meno. Lei è una persona superficiale, che pensa solo all’aspetto fisico e che parla solo con i maschi che hanno il fisico. Quindi se ci vogliamo mettere ai suoi livelli io le vorrei ricordare di quando assomigliava a ...

... poiché Antonella è ritornato più volte sul faccia a faccia con. In merito, come ... La Fiordelisi intantoanche Wilma Goich, in cui l'accusa che faccia a faccia avrebbe sempre lodato ...... per la lite accesa conTavassi. La modella durante una conversazione con Edoardo ... Durante il giorno nessuno miin questo modo'. Sempre la gieffina riferendosi al faccia a faccia ...Con la sua ironia e schiettezza, Guendalina Tavassi ha conquistato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, la simpatica influencer romana è tornata all'attacco contro Antonella ...Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha accusato George Ciupilan di averla nominata solo per ingraziarsi il pubblico, che nel corso della ...