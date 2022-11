GROTTAGLIE - Nascondeva armi e munizioni nel controsoffitto: arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 17 novembre 2022) Intenso pomeriggio di controlli delladinel Comune di. Il personale del locale Commissariato ha effettuato mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegali di, in uso alla malavita locale. Nel corso delle numerose perquisizioni a locali e private abitazioni nella popolare zona “167”, i poliziotti hanno controllato un appartamento situato al primo piano di una delle tante palazzine di edilizia popolare. Entrati in casa, la loro attenzione sin da subito è stata attratta da una griglia di areazione delin cartongesso che, a differenza delle altre, non era tinteggiata come il resto del soffitto ed era anche priva delle viti di ancoraggio al muro. Con l’aiuto di una scala ...