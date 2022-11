Gran Bretagna in recessione | Pil -1 | 4% nel 2023 Tasse in rialzo per coprire buco da 55 miliardi

18:53 Nancy Pelosi perde il ruolo di speaker della Camera 19:50 Manovra lacrime e sangue in. 20:42 Il Papa parla alla Stampa e l'inutile Cop27 by Giubilei sul Giornale . 21:18 Caso ...Al centro della storia, ambientata in un cottage sulla costa della, ci sono Hazel (Elisabetta Pozzi) e Robin (Giovanni Crippa), una coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo ...Uk: Hunt annuncia riduzione da 8% a 3% sovrattassa su utili bancari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - Il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt ha… Leggi ...come viene fatto in Gran Bretagna, dove la sigaretta elettronica, per esempio, è considerata allo stesso modo dei trattamenti farmacologici per smettere di fumare". I Centri antifumo vengono ...