Gran Bretagna in recessione | aumentano le tasse La Brexit è un lontano ricordo

(Di giovedì 17 novembre 2022) La, con tutto il suo carico retorico sullo sganciamento dai vincoli di Bruxelles e la ritrovata libertà di manovra, sembra già unsbiadito. Se l’Europa intera è in chiara difficoltà, il Regno Unito è ufficialmente in. Lo ha formalizzato il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, illustrando al Parlamento britannico la finanziaria d’autunno anti crisi del governo Tory di Rishi Sunak. Numeri simili a quelli dell’Italia I numeri, comrese le previsioni per i prossimi due anni, non sono lontani da quelli che riguardano l’Italia. Hunt ha indicato una stima di contrazione del Pil britannico pari all’1,4% nel 2023, ma con un rallentamento della tendenza negativa grazie alle misure della manovra, con una previsione di ritorno alla crescita (dell’1,3%) nel 2024 e del 2,6 e 2,7% nei due anni successivi. A fine 2022 la ...

Il Sole 24 ORE

Oggi il governo del Regno Unito ha svelato il corposo piano fiscale volto a colmare l'enorme buco nelle finanze pubbliche e ripristinare la credibilità economica della. Il ministro delle finanze Jeremy Hunt, nella sua tanto attesa dichiarazione d'autunno inaugurale, ha delineato tagli alla spesa e alle tasse per un valore di 55 miliardi di sterline.