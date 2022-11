Governo e “musica nuova”. Ma vale anche per il Sud

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 15 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Se non proprio di partenza sprint, si può dire che l’avvio del “primo”Meloni non ha mancato di apprezzabile tempismo e di preoccupata attenzione alle emergenze più incalzanti (carovita sempre più avvertibileper i consumi primari, bollette energetiche e inflazione, costo delle materie prime e lavoro che diminuisce, pensioni). Bene il rapporto con la Confindustria e i Sindacati (notevole la stretta di mano, apparsa non semplicemente convenzionale, tra la premier e il segretario della Cgil Landini).”E’ cambiata la”, trionfalizza il vice premier Salvini, convinto che il Paese sta respirando “un’aria”. E PER IL MEZZOGIORNO? Qui non c’è ancora niente di nuovo, ...