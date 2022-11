Goggia e Vonn | le regine delle nevi a cena insieme per i 30 anni della bergamasca - Foto e video

... e allora è tutto co erente, perché i trentali festeggia oggi e li ha anticipati ieri con ... Si concederà un'uscita con Lindsey, dice, del resto ognuno ha i colleghi che si merita e il ...Sofiacompie 30 anni: 'Mi regalo una serata con Lindsey' Sofiaè pronta a festeggiare 30 anni: il 15 novembre è il giorno in cui la campionessa dello sci italiano e mondiale ( medaglia d'oro olimpionica nel 2018 e argento a Pechino 2022 sempre ...Sci alpino. La fuoriclasse americana Lindsey Vonn ha raggiunto a Vail, in Colorado, la bergamasca Sofia Goggia che martedì ha festeggiato i 30 anni. Cena con le campionesse e lo staff. Da sinistra ...La sciatrice più vincente della storia si è presentata a Copper Mountain per sciare con l'amica bergamasca, dirigendone la sessione con consigli preziosi. E dopo una cena per festeggiare e lanciare l' ...