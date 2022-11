God of War Ragnarok | dove trovare il Pietralegno

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 novembre 2022) Scopriamo insieme, in questa fugace guida,ilin God of War: un materiale piuttosto utile per forgiare armi ed armature Candidato ai The Game Awards 2022 come Game of the Year, God of Warci ha risucchiato la vita così tanto da diventare quasi assuefacente. Lo stiamo giocando a fondo e presto ve ne parleremo, ma vi basti sapere che di cose da dire, forse, ce ne sono ancora di più rispetto al primo capitolo, targato 2018 e che abbiamo recensito ai tempi (qui il link!).è disponibile dal 9 novembre scorso su PS4 e PS5 ed ha già riscosso un clamoroso successo e ha spianato la strada al roseo futuro di Santa Monica. In attesa della nostra recensione, abbiamo pensato di portarvi qualche guida a tema, per accompagnarvi nella vostra ...