Globe Soccer Awards | quanta Italia! Tutti i premiati

(Di giovedì 17 novembre 2022) A Dubai si sta svolgendo il, una delle più importanti cerimonie di premiazione nel mondo del calcio. Molti gli italiani o i giocatori militanti in squadre di Serie A sono presenti. Victor Osimhen si è aggiudicato il premio come miglior giocatore emergente dell’anno, superando una concorrenza folta e d’élite. Ha vinto il nigeriano a discapito di giocatori come Valverde, Leao, Gavi, Bellingham, Camavinga. Maldini e Massara hanno vinto il premio come migliori direttori sportivi dell’anno. Il premio al club migliore della stagione, come prevedibile, se lo è aggiudicato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Benfica, fresco di qualificazione agli ottavi di Champions, si è aggiudicato il premio come miglior squadra giovane dell’anno. Rafaela Pimenta ha vinto il premio per il miglior affare di mercato ...