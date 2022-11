Globe Soccer Awards | il Real Madrid è il miglior club del 2022

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme anche nelle cerimonie ufficiali. La nuova coppia ormai non si nasconde più e in queste ore è a Dubai per la premiazione delAward 2022. L'ex numero 10 giallorosso e la Bocchi, hanno sfilato sul red carpet prima di entrare nella sala principale dove si terrà l'evento, entrambi vestiti in modo molto elegante (...Lo storico numero 10 giallorosso è presente a Dubai per la cerimonia di premiazione deiAwards 2022, con il ruolo di ambasciatore della Lega di Serie A. Elegantissimi i due hanno sfilato ...Un nuovo riconoscimento per celebrare lo straordinario 2022 del Milan: ai Globe Soccer Awards 2022 Paolo Maldini e Frederic Massara si sono aggiudicati il premio “Best Sporting Director”. I due ...Primo annuncio ai Globe Soccer Awards. Victor Osimhen è stato annunciato come vincitore del premio come miglior giocatore emergente, come comunicato sulla pagina Twitter ...