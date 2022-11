Gli assenti di lusso al Mondiale in Qatar | il mistero dell’Inghilterra

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ quasi tutto pronto per l’inizio delin2022, la gara d’esordio è prevista domenica 20 novembre alle ore 17 con la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador. E’ ancora troppo presto per un bilancio definitivo sulle squadre in grado di vincere la competizione, Francia e Brasile sono le favorite. In corsa anche squadre del calibro di Inghilterra, Spagna, Germania e Argentina, più altre possibili outsider. Sono tanti i calciatori pronti a mettersi in mostra e trascinare la squadra, altri sono stati costretti a saltare la competizione per infortuni o scelte tecniche discutibili. I casi più eclatanti riguardano anche l’Italia, esclusa dalper la mancata qualificazione.calciatori del calibro di Donnarumma, Bonucci, Jorginho, Barella, Verratti, Chiesa e Immobile. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLe ...