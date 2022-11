Glasspool Heliovaara-Granollers Zeballos oggi in tv | orario e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022)affronterannonel match d’apertura della quinta giornata delle ATPdi. Il duo britannico-finlandese è alla sua prima partecipazione alle, al termine di una stagione caratterizzata da una grande costanza di risultati da maggio in poi. Asi sono aggiudicati il primo incontro ai danni di Arevalo e Rojer, prima di arrendersi contro Ram e Salisbury. Già molto vicini all’eliminazione, invece,, che non hanno ancora vinto questa settimana. Periodo molto complicato in generale per la coppia, che arriva a questa sfida con una striscia aperta di cinque sconfitte. Precedentemente erano stati eliminati all’esordio anche ...

/H.(1) vs M. Granollers/H. Zeballos (7) Non prima delle 14.00 R. Nadal (1) vs C. Ruud (3) Non prima delle 18.30 R. Ram/J. Salisbury (2) vs M. Arevalo/J - J. Rojer (3) Non prima ......30 Padova - Milano 1 - 3 18:00 Trentino - Prisma Taranto 3 - 0 Visualizza SuperLega TENNIS - ATP FINALS 11:40 Marcelo Arevalo, Jean - Julien Rojer - Lloyd, Harri0 - 2 14:10 ...Glasspool/Heliovaara affronteranno Granollers/Zeballos nel match d'apertura della quinta giornata delle ATP Finals 2022 di Torino.Seconda vittoria in due partite e primato in classifica, alle Atp Finals di Torino volano Ram e Salisbury. (ANSA) ...