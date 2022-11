Giulia Salemi | il dramma mai rivelato | da quel momento è cambiato tutto

Leggi su youmovies

(Di giovedì 17 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di raccontare per la prima volta unche non aveva mai detto. Lo ha fatto in una intervista tv dove si è aperta: ecco che cosa le è successo. È un periodo felice per l’esperta dei social di origini iraniane, sia da un punto di vista professionale che sentimentale. Tuttavia,