Giudice Sportivo | Calabresi fermato per 1 giornata

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/11/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. DIRIGENTI ...... 'Non giustifico il comportamento di Ivaldi e non abbiamo fatto una bella figura come società, prendiamo atto della decisione dele fisseremo una riunione con il gruppo squadra, con ...Non ci sono neanche i due portieri, Cervone (decisivo nel cammino in coppa) e il secondo Zinetti tutti e due stangati dal Giudice Sportivo per il turbolento post-partita della semifinale col Milan.Le decisioni del Giudice Sportivo Non è stato sicuramente il miglior mercoledì dell'anno dell'Azzurra Colli. La squadra rossoazzurra, mentre tentava il miracolo nel recuperare il 3-0 dell'andata di co ...