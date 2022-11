Giovanni | chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne | età | lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nuova e imperdibile puntata di, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studioGalgani, la dama di Torino che è da anni nello studio e che ha un solo obiettivo: uscire dalla trasmissione con un uomo speciale. Per lei è arrivato un: si chiama, ma conosciamolo meglio! Cosa sappiamo suha 74 anni, è più grande didi poco. Sappiamo che è di Eboli, ma che ha vissuto per anni, circa 10, a Torino, città della dama di. Ora è in pensione, ma ha lavorato come parrucchiere per uomo, anche a Sestriere. Molti suoi parenti, invece, vivono a Torino. View this post on ...