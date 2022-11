Giovanna Martelli vince il premio nazionale She Made a Difference 2022

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella cornice della Sala Zuccari del Senato della Repubblica, oggi, 18 novembre, EWMD (European Women’s Management Development) ha conferito ilSHE, per il suo impegno professionale e umano a sostegno del processo di costruzione della Pace in Colombia. Una Pace che ha la voce, il volto e la forza delle donne. “Ricevo con grande piacere questo, consapevole del suo valore simbolico, sarà mia cura condividerlo con le donne di Soacha, testimonianza quotidiana di impegno per la costruzione della pace in Colombia. Le incontrerò a Soacha tra pochi giorni, il 21 novembre, per un laboratorio comunitario sul ruolo delle donne nel progetto di Pace Totale del Paese. Durante ...