Giorgia Turcato Joelle a X Factor 2022 | chi è | età | la sua storia | da dove viene | fidanzato | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022)è stata protagonista di un’esibizione che ha emozionato i giudici di X. La concorrente ha ottenuto un grande successo durante le audizioni al talent show musicale mettendo subito in evidenza le sue grandi capacità canore. Non solo la performance musicale, ma anche ladihanno conquistato il pubblico e i giudici di X. La ragazza ha immediatamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare. View this post onA post shared by Jo?lle (@fromhippieland) Chi è, conosciuta come, ha una grandissima passione per la musica da ...