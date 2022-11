Giorgia Meloni | il segreto nascosto dietro la spilla indossata al G20

è stata una delle protagoniste del G2 che si è tenuto in questi giorni in Indonesia , a Bali . La premier italiana ha incontrato i leader delle potenze mondiali, tra cui il Presidente ...La nostra presidente del Consiglio, a quanto ho saputo dalla tele, è andata al G20 con la figlia Virginia, e mi sembra una bellissima cosa. Io non ho figli, ma qualche nipote l'ho avuto e quindi qualche idea di come ...Giorgia Meloni è stata una delle protagoniste del G2 che si è tenuto in questi giorni in Indonesia, a Bali. La premier italiana ha incontrato i leader delle ...La premier, infastidita, ha risposto alle critiche con un duro messaggio su Facebook: «Ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda Perché vi do una notizia: non lo è» ...