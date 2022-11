Giorgia Meloni? Femministe senza rispetto nemmeno per una bimba

(Di giovedì 17 novembre 2022) Che le donne progressiste, quelle del patriarcato per intenderci, che volevano rotto il tetto di cristallo che imprigionava la donna sottomessa all'uomo,non riescano ad accettareal vertice del comando, è evidente. Lo è stato fin da subito. Nei loro deliri diffamanti mancava però un elemento. Hanno detto cheha tutto di sbagliato per poter ricoprire il ruolo che democraticamente le è stato affidato: la voce, la postura, la scelta delle scarpe per il giuramento, mancava all'appello il suo non essere una buona madre. A questo ci hanno pensato Assia Neumann Dayan, sulla Stampa, e Claudia De Lillo su Repubblica che si sono sentite profondamente disturbate e scandalizzate perché laha portato con sé la figlia di 6 anni al G20 di Bali. E allora eccole pronte ad impartirci lezioni di etica su ...

