Giorgia e le altre La prima donna e mamma premier | ' Ho portato mia figlia a Bali? E allora?'

'Mi sono portata mia figlia a Bali E allora!"Meloni, come si sa, si è portata dietro la figlia ...... come nella premiership diMeloni in Italia e Rishi Sunak in Gran Bretagna, crea un ...ministri di gabinetto che chiedono alle democrazie di voltare sempre più le spalle alla Cina e ad...Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva il Quarto Live di X Factor 2022, durante il quale i concorrenti presenteranno i loro inediti. Ospite d’onore della puntata sarà Giorgia.C’è la versione di Giorgia infarcita di superlativi ... L’orgoglio viene fuori, tra le altre cose, soprattutto perché “l’Italia da sempre è fanalino di coda per la questione di genere, è invece ...