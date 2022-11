Ginnastica artistica | Martina Maggio e Alice D’Amato gareggiano in Svizzera Chiamati anche Bartolini e Casali

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) La stagione dellasi avvia alla sua naturale conclusione dopo i Mondiali andati in scena a inizio novembre a Liverpool. Gli ultimi appuntamenti internazionali di questa annata agonistica sono previsti in, dove da tradizione vanno in scena gli eventi che fanno calare il sipario sull’universo della Polvere di Magnesio. Appuntamento con il Memorial Arthur Gander (a Chiasso il 23 novembre) e con la Swiss Cup (a Zurigo il 27 novembre). L’Italia sarà protagonista in entrambe le competizioni: al Gander rivedremoe Lorenzo(si gareggia in all-around “accorciati”), mentre alla Swiss Cup (gara a coppie miste) il tricolore sarà rappresentato dae Nicola. Sono tutti reduci ...