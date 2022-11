Giallo su morte imprenditore italiano a Dubai | indagata compagna

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – La Procura di Arezzo ha disposto accertamenti sulladell’aretino Marco Mazzeschi, 44 anni, avvenuta improvvisamente anegli Emirati Arabi Uniti, il 30 ottobre scorso. All’apparenza sembrava trattarsi di un infarto. La salma, rientrata in Italia all’inizio novembre, è stata sottoposta ad autopsia martedì scorso all’istituto di medicina legale dell’Università di Siena dopo che la famiglia aveva presentato un esposto per chiarire le cause del decesso. L’indagine, riferisce ‘La Nazione’, ipotizza l’omicidio preterintenzionale a carico delladi Mazzeschi. Finora ladi Marco Mazzeschi,nel settore delle lavanderie industriali, sembrava causata da un malore e questa doveva essere anche la certezza della polizia di ...