Giallo a Roma | sospetto serial killer di prostitute dietro i tre omicidi in poche ore al quartiere Prati

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una persona transessuale è stata trovata morta oggi ain un appartamento di via Durazzo, nel. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata ritrovata a letto con una profonda ferita d’arma da taglio al petto. L’episodio è avvenuto nella stessa zona della capitale dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di due donne di origini cinesi, anch’esse uccise probabilmente a coltellate. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se ci siano collegamenti tra i due episodi e stanno vagliando l’ipotesi cheglici possa essere la stessa mano. Per quanto riguarda la morte delle due donne cinesi, pare – dalle prime ricostruzioni – che una delle vittime si trovasse su un pianerottolo dell’edificio, mentre l’altra era all’interno di un appartamento, in cui – secondo ...

