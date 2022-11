GF VIP | stasera 17 novembre 2022 c’è la puntata del Grande Fratello Vip? Cosa c’è su Canale 5?

(Di giovedì 17 novembre 2022)17ci sarà ladel GF? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality di5! Leggi anche: GF, Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, nuova concorrente del? L’indiscrezione GF17c’è la? La risposta è no: questa sera...

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in ondagiovedì 17 novembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, stando alle ultime indiscrezioni pare che l' ex amata gieffina Ivana Mrazova sia pronta a tornare nella famosa Casa ...Rete4:Italia ha coinvolto 1.107.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.006.000 ... Uomini e Donne ha avuto 2.796.000 spettatori (26.7%); Canale 5: Il daytime di Grande Fratello7 ha ...Ivana Mrazova pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip per rivedere Luca Onestini Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 17 novembre 2022 ...Ecco le anticipazioni dettagliate della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera giovedì 17 novembre 2022 come sempre su canale cinque ...