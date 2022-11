GF Vip | scatta la passione tra Antonino e Oriana sotto le coperte VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo giorni di provocazioni, tentazioni e tenerezze, finalmente, traSpinalbese eMarzoli è scoppiata laall'interno della casa del GF Vip. I due si sono rifugiatileed hanno cominciato a scambiarsi delle tenere e passionali effusioni. Essendo coperti dal piumone, chiaramente, non è stato possibile prendere visione concretamente di quanto accaduto, tuttavia, stando aiche stanno circolando sul web, dagli audio è possibile intuire perfettamente tutto quello che sia successo. Intanto, però, il popolo del web è in subbuglio. GF Vip: baci, gemiti e strani movimentiletraLa notte appena trascorsa è stata particolarmente infuocata nella casa del ...

Guai grossi in arrivo per Edoardo Donnamaria:l'intervento della famiglia, accuse schiaccianti dopo le dichiarazioni al GF. Il figurante di "Forum" Edoardo Donnamaria vive da settimane una condizione di costante stress. Il conduttore ...A un certo punto i due si fermano per osservare qualcosa sul telefono di lui e, dopo un rapido scambio di parole,un bacio appassionato. Poi la coppia riprende a camminare e Terzi tiene ...Nikita Pelizon espone un problema di igiene al GF Vip. Sul lavandino del bagno, infatti, ha ritrovato un salvaslip sporco ...Per Guendalina Tavassi look da urlo durante il suo ingresso da favola al Gf Vip: l'attrice ha indossato un outfit bollente. Vediamolo nel dettaglio.