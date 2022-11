GF Vip | malore per Giale De Donà | “Non sto bene | ho la febbre alta”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il Covid-19 continua a mietere vittime. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich, l’ultima concorrente risultata positiva al virus, adesso anche Giaele Derischia di uscire dalla casa di Cinecittà perché nelle ultime ventiquattro ore ha accusato unche non accennaa passare. Già ieri pomeriggio, infatti, Giaele ha confessato ai compagni di sentirsi la. Grande Fratello Vip 2022, anche Giaele Depositiva al Covid? Ma è stato dopo cena, ieri sera, che Giaele Deha detto a Edoardo Tavassi e a Micol Incorvaia di non stare. “No raga io ve lo dico sto male” ha detto la modella, preoccupata. “Io non mi sento, ragazzi io mi sento lain ...

Il Covid si infiltra pure al GFe focolaio di positivi... dedicato ad Antonio Cripezzi , cantante dei Camaleonti scomparso improvvisamente a luglio a seguito di un. Sul palco non poteva certo mancare la sua storica band, per un abbraccio collettivo ...Un salto indietro nei ricordi grazie a una vera e propria parata di stelle della musica italiana non solo degli anni Sessanta. Il tutto a Cologno Monzese, per ricordare un grande amico recentemente sc ...Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini, hanno il Covid e Signorini ha fatto il punto della situazione con un esperto.