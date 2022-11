GF Vip | infuocata notte tra Antonino e Oriana – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 novembre 2022)- GF Vip 7di grandi passioni quella appena trascorsa al Grande Fratello Vip. Protagoniste le due coppie della casa: quella più “ufficiale”, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ma soprattutto quella più “fresca”,Spinalbese eMarzoli. Proprio questi ultimi si sono lasciati andare ad una vera e propria attrazione (fisica sicuramente, mentale chissà), dopo qualche bacio che si sono dati nei giorni scorsi. In pienaraggiungenel letto e tra i due scatta una passione che, nel silenzio notturno della casa, è anche piuttosto “rumorosa”. La regia non stacca, come invece è capitato in altre analoghe circostanze, e i movimenti sospetti non sembrano lasciare dubbi, insieme all’audio che ...