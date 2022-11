GF VIP | Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi SESSO nella casa? Il VIDEO rivela tutto!

Poi parla della relazione 'tossica' conDonnamaria Gf, Antonino Spinalbese e la frecciata a Belen: 'La sorella Cecilia è più brava' Cosa è successo Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli ...Antonella efanno sesso al GFI commenti in rete si sono sprecati, tra chi accusava la coppia di non avere sensibilità nei confronti dei sentimenti di Alberto e chi ha applaudito per la ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fanno sesso al Grande Fratello Vip “Ti amo”, “Anch’io”, parole importanti, il video.Anche Wilma Goich è positiva al Covid. Salgono così a quota 6 i concorrenti contagiati dal Coronavirus al Gf Vip. Il focolaio che si è acceso nel loft ...