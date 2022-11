GF Vip 7 | un’altra inquilina della casa positiva al Covid 19

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella scorsa puntata del GF Vip 2022, il conduttore Alfonso Signorini ha ufficialmente reso noto che quattro concorrenti (Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita) erano stati isolati perchè positivi al19. Ora però arriva la notizia che i contagi nellanon sono finiti, in quanto anche Wilma Goich è. A rivelare tutto è stato Daniele Dal Moro, poi c’è stata la comunicazione ufficialeproduzione. Sarà l’ultima protagonista a prendere il Coronavirus? In molti sono preoccupati per quello che sta accadendo all’interno del reality più seguito di Canale 5. Grande Fratello Vip 2022, come sta Wilma Goich? Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia che anche Wilma Goich è stata isolata dal resto del gruppo perchèal19, ecco il ...