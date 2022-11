GF Vip 7 | Luca Salatino e Antonella Fiordelisi contro George Ciupilan | “Deficiente!”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nonostantelo reputi uno dei suoi migliori amici all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7,in questi ultimi giorni ha preso spesso di mira il ragazzo. L’altra sera lo ha preso in giro con Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi, che hanno usato espressioni abbastanza pesanti, mentre poco fa lo chef romano ha proprio insultatoassieme ad. GF Vip 2022,nel mirino di alcuni compagni Tutto è successo mentree altri suoi compagni di avventura nel reality show di Canale 5 erano in giardino e il GF Vip 7 ha ordinato loro di “freezarsi”. L’unico che non si è ...

... la mascotte di Orvieto in realtà aumentata, il "Natale dei Clown" in piazza San Giuseppe ( 3 ... anno del cinquecentesimo anniversario della morte diSignorelli , autore del capolavoro degli ...Amicizia però che si è incrinata e non ha avuto modo di rinsaldarsi perchèè entrato nel cast del. Ma l'ex U&D non chiude la porta, anzi ne aprirebbe una: quella del Grande Fratello. ...Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati entrambi tronisti di Uomini e Donne e durante il programma di Miaria De Filippi sono diventati grandi amici. Amicizia però che si è incrinata ...Sono momenti di apprensione all'interno della Casa del Grande Fratello VIP: la notizia è trapelata nelle scorse ore.