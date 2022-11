GF Vip 7 hot La nuova coppia sotto le coperte | “Rumori inequivocabili…”

(Di giovedì 17 novembre 2022) GF Vip hot la notte scorsa e non solo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche un’altra ‘’ della Casa è stata beccatale, con un audio lasciato aperto dalla regia che a detta di tanti utenti lascia spazio a pochi dubbi. Ma andiamo con ordine partendo dai cosiddetti Donnelisi. Edoardo e Antonella, che hanno un flirt già da settimane, insieme a letto hanno creato qualche problema ad Alberto De Pisis, inquadrato dalla regia mentre non riusciva a dormire e sembrava ascoltare quello che avveniva vicino a lui. A un certo punto però si è alzato contrariato ed è andato in cucina da Edoardo Tavassi. Leggi anche: “Ragazzi, sto malissimo”. Paura al GF Vip 7. La concorrente sparisce: “Dove è finita?”. La scoperta GF Vip hot: l’audio lasciato apertole ...

Il Fatto Quotidiano

Antonino e Oriana infiammano il GF: sospiri e gemiti sotto coperta I "limoni" si sono sentiti chiaramente come i mugolii compiaciuti di lei. Oriana, che non sa tenersi un cecio in bocca, ...... Oriana trascina Antonino in bagno: il flirt tra i due bloccato dalla regia Cosa è successo Gf,... tra baci e sospiri, tra i due c'è stata davvero una notteche rimarrà memorabile! Photo ... Gf Vip, le confessioni hot di Taylor Mega: “Con Alberto De Pisis sesso e amore Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli infiammano il Grande Fratello Vip: sospiri e gemiti sotto coperta, ecco il video di stanotte.Nella notte, al Grande Fratello Vip, è andato in scena un momento (in realtà abbastanza lungo) di pura passione tra due concorrenti del reality show: Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono infat ...